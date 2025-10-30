Avro Bölgesi’nde ekonomik güven ekimde arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 1 puan yükselişle 96,7 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,2 puan artarak 96,8 puana çıktı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 95,7 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin, beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki yükseliş, sanayi, perakende ve inşaat sektörleri ile tüketicilerin güven artışından kaynaklandı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, ekimde eksi 14,9'dan eksi 14,2'ye çıktı. AB'de de endeks eylülde eksi 14,3'ten eksi 13,5 seviyesine yükseldi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde iyileşme oldu.