Çin’de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2025'in ilk dokuz ayında Çin'de sanayi şirketlerinin karı yüzde 3,2 oranında arttı.

Aşırı kapasiteyi sınırlamaya ve fiyat rekabetini azaltmaya yönelik hükümet önlemleriyle desteklenen daha güçlü üretim ve fabrika kapısı fiyatlarındaki yavaşlayan düşüş, kazançları destekledi. ABD tarifelerine rağmen güçlü dış talep de büyümeye katkıda bulundu.

Verilere göre, Eylül ayındaki güçlü performans, üretim faaliyetlerindeki iyileşme ve hükümetin sektörel müdahaleleriyle açıklanıyor. Bununla birlikte, uzmanlar iç piyasadaki zayıflığın uzun vadede büyüme için risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.