Asya borsaları pozitif seyrediyor

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamayla küresel ticaret dengeleri açısından önem taşıyan ABD-Çin görüşmesinin doğrulanması piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak. ABD Başkanı Trump 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı sonrasında Japonya'ya geçecek ve 28 Ekim sabahı ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek. Daha sonra 29 Ekim'de Güney Kore'ye gidecek olan Trump, burada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak.

Aynı gün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan Trump, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek.

Ayrıca, ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik müzakerelerin yeni turunun da 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacağı bildirildi.

Analistler, Trump'ın bölgedeki ziyaretlerinin devletlerararası ilişkiler için önemli olduğunu ifade ederek, yeni ticaret anlaşmaları ve tarife uzlaşılarına yönelik iyimserliklerin bölgede risk iştahını artırdığını söyledi.

JAPONYA'DA EYLÜL ENFLASYONU BEKLENTİLERE PARALEL GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan bölgede açıklanan makroekonomik verilerde yatırımcıların odağında bulunurken, Japonya'da eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 2,9 arttı.

Analistler, Japonya'da enflasyonun önceki aya göre hızlandığını ve yıllık enflasyonun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae'nin uygulayacağı mali politikaların uzun dönemli etkilerine yönelik soru işaretlerinin varlığını koruduğunu belirtti.

Bununla birlikte Japonya'nın yeni Maliye Bakanı Satsuki Katayama, BoJ politikasının hükümet politikasıyla uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ülkede, ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) 48,3 ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 52,4 ve bileşik PMI 50,9 olarak açıklandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,39 yükselişle 49.317 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 artışla 3.941 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.948 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 26.125 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 84.372 puanda seyrediyor.