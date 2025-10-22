Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 145,62 puan ve yüzde 1,39 artışla 10.612,82 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 61,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 3,07 ile inşaat, en çok düşen yüzde 0,69 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeme ihtimaline ilişkin açıklaması yatırımcılar tarafından takip edilirken BIST 100 endeksi günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.