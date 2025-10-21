Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladı. Bu ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Çin'in kendilerine karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri olarak yüksek miktarda para ödediklerini bildiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de bir araya geleceğini söyledi. Trump, "Şi ile muhtemelen 'çok adil' bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'Her iki ülke için de iyi olacak bir şey' üzerinde çalışacaklarını belirten Trump, "Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını hatırlatarak, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar" açıklamasında bulundu.