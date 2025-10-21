Goldman Sachs, Brent petrol için yeni öngörüsünü açıkladı

Goldman Sachs, Brent petrol fiyatlarının önümüzdeki yıl daha da düşmesini ve 2026'nın dördüncü çeyreğinde varil başına 52 dolara gerilemesini bekliyor.

Ancak bu düşüşün gerçekleşmesi zaman alabileceğini belirten Goldman Sachs, fiyatlardaki olası bir düşüşün gecikmesinin iki temel nedeni bulunduğunu vurguları.

Birinci neden olarak, Kasım ayında beklenen mevsim normallerinin üzerindeki OECD ticari stok artışlarının halihazırda fiyatlara yansımış olmasını gösteren Goldman Sachs, OECD stoklarında ciddi bir artışın bir sonraki kez ocak ayında yaşanacağını ve bu artışın günlük 1,7 milyon varil seviyesinde olacağını öngördü.

İkinci neden olarak ise dizel rafinaj marjlarındaki süregelen yüksek seviye yi işaret eden Goldman Sachs, "Bu durum, rafineri faaliyetlerini ve ham petrol talebini desteklemeye devam ediyor" dedi.

Goldman Sachs ayrıca, Rusya'nın petrol üretiminde daha fazla aşağı yönlü risk gördüğünü belirtti. Bu riskler arasında yüksek yerel para birimi maliyetleri, yaşlanan ekipmanlar ve teknoloji eksiklikleri gibi içsel sorunlarla birlikte, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları da yer alıyor.

Goldman Sachs, bu risklerin, küresel talepteki olası düşüşlerden daha etkili olabileceğini değerlendirdiğini de vurguladı.