Asya borsaları satış ağırlıklı seyrediyor

ABD'de hükümetin bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle kapalı kalmaya devam etmesi, küresel piyasalarda belirsizliklerin sürmesine neden oluyor. Bu belirsizliklere ek olarak ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması, bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygıları artırdı.

Bankacılık ve finans sektörü hisseleri öncülüğündeki satıcılı seyir yatırımcıların risk algısı da etkiledi. Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesi olan 25,31'e çıktı.

ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin kaygılarla artan risk algısı, Asya tarafına da yansıdı. Bu gelişmelerin yanı sıra bölge merkez bankaları da yakından takip ediliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un ekim ayında faiz oranlarını artırıp artırmamaya karar verirken Washington'daki ziyareti sırasında topladığı bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli verileri inceleyeceklerini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 47.565 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 3.748 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 düşüşle 3.839 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 düşüşle 25.320 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 84.0,17 puanda seyrediyor.