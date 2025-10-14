Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD ve Çin arasındaki ticari gelişmelere ilişkin süregelen belirsizlikler, yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Trump, geçen hafta nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i tarife artışıyla tehdit etmiş, ardından 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Daha sonra Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirten Trump, açıklamalarıyla piyasalardaki risk algısının azalmasını sağlamıştı.

Analistler, ABD'li yetkililerden gelen ılımlı açıklamalara karşın iki büyük ekonomi arasındaki ticaret görüşmelerinin seyrine ilişkin belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, para politikasının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı arasındaki riskleri dengelemeye odaklanması gerektiğini, bunun da politikanın daha tarafsız bir duruşa kaydırılması anlamına geldiğini söyledi.

Yılın geri kalanında daha fazla gevşemeyi uygun gördüğünü dile getiren Paulson, "Ekonomi beklediğim gibi gelişirse, bu yıl ve gelecek yıl yapacağımız para politikası ayarlamaları, iş gücü piyasası koşullarını tam istihdama yakın tutmak için yeterli olacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizlik de devam ediyor. Analistler, bilanço sezonunun başladığını belirterek, açıklanacak bilançoların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ABD'de hükümetin kapatılmasının ardından yükselişi ivmelenen ons altın bugün 4 bin 179,78 dolarla rekor kırdı. Şu dakikalarda altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,50 üzerinde 4 bin 132,18 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,04 seviyesinde, dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 99,1 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 63,1 dolara indi.

NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

Trump'ın Çin konusundaki açıklamalarının ılımlı hale dönmesi sonrasında, dün, New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 1,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Kurumsal tarafta, ABD'li banka JPMorgan Chase, ülkenin çıkarları ve ulusal güvenliği için önemli sektörlerdeki ihtiyaçları karşılamak için 10 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklarken, şirketin hisseleri yüzde 2,4 değer kazandı.

OpenAI ile ortaklığını resmi olarak duyuran ABD'li çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 10 arttı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceği beklentisi ve Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalmasıyla, dün, Avrupa piyasalarında risk iştahı arttı. Bu gelişmelerle, dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı. Analistler, bugün Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

ASYA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYREDİYOR

Asya borsaları ABD ile Çin arasındaki ticaret politikalarına ilişkin devam eden belirsizliklerle satış ağırlıklı seyrediyor. Bu gelişmelere ek olarak Japonya'daki siyasi belirsizlikler de bölge borsaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Geçen hafta Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri Takaiçi Sanae'nin seçilmesinin ardından koalisyon ortağı Komeito, siyasi ittifaktan ayrılacağını bildirmişti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

VİOP AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 10.556,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.

Dolar/TL, dün, yüzde 0,1 azalışla 41,8076'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üstünde 41,8250'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi

12.00 Almanya, ekim ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi

19.20 ABD İşletme Ekonomisi Birliği'nde Fed Başkanı Powell'ın konuşması