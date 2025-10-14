Almanya’da yatırımcı güveni beklentilerin altında kaldı

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks, ekimde önceki aya göre 2 puan yükseldi.

Eylülde 37,3 puan olan endeks bu ay 39,3 puan seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi, endeksin ekimde 41 puana çıkması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise ekimde önceki aya göre 3,6 puan azalarak eksi 80 oldu.

AVRO BÖLGESİNDE ENDEKS DÜŞTÜ

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri ise ekimde Fransa'daki bütçe anlaşmazlığının etkisiyle olumsuz seyretti.

Söz konusu gösterge, ekimde önceki aya göre 3,4 puan azalarak 22,7 puana indi.

Avro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi de ekimde kötüleşti. Mevcut Durum Endeksi, 3 puan inerek eksi 31,8 puana düştü.

"UZMANLAR ORTA VADEDE BİR TOPARLANMA BEKLİYOR"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, devam eden küresel belirsizliklere ve Alman hükümetinin yatırım programının uygulanmasına ilişkin netlik eksikliğine rağmen güvende artışa işaret ederek, uzmanların, orta vadede bir toparlanma beklediğini aktardı.

ALMAN EKONOMİSİ

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Öte yandan, üretimdeki önemli düşüş ve sanayi siparişlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, son dönemde Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme beklentilerini gölgelemişti.

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden uzun sürebilir. Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti.