Merkez Bankası açıkladı: Cari denge Ağustos’ta fazla verdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari denge ağustos ayında fazla verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos ayında cari işlemler hesabı 5.455 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10.005 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2.806 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar ABD doları ve 399 milyon ABD doları açık vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9.516 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.769 milyon ABD doları ve 7.665 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı 2025 yılı Ağustos ayı yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar ABD doları, krediler 27,3 milyar ABD doları, ticari krediler 2,9 milyar ABD doları ve efektif ve mevduatlar 1,4 milyar ABD doları net katkı verirken; portföy yatırımları 0,4 milyar ABD doları negatif yönlü net bazda etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden rezerv artışı 1,2 milyar ABD doları olmuştur.

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 986 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.768 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 782 milyon ABD doları artmıştır. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 202 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir.

Portföy yatırımları 662 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 279 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1.572 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 337 milyon ABD doları, 940 milyon ABD doları ve 74 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2.798 milyon ABD doları ve 1.239 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 68 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1.008 milyon ABD doları azalırken, yabancı para cinsinden 640 milyon ABD doları net artış göstermiş ve toplamda 368 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 5.747 milyon ABD doları net artış olmuştur."