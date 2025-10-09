ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 420 milyon 300 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 780 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 407 milyon varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 219 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİMDE ARTIŞ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 27 Eylül-3 Ekim haftasında 124 bin varil artarak 13 milyon 629 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 570 bin varil artarak 6 milyon 403 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 161 bin varil azalışla 3 milyon 590 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.