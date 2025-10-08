IMF: Akıllı kamu harcamaları uzun vadeli büyümeyi destekleyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali İzleme Raporu'nun kamu harcamalarıyla ilgili bölümünü ve buna ilişkin blog yazısını yayımladı.

Daha verimli harcamalar yapmanın ve kamu fonlarını yatırım ile inovasyona yönlendirmenin güçlü bir büyüme stratejisi olabileceği belirtilen yazıda, "Akıllı kamu harcamaları, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde uzun vadeli büyümeyi önemli ölçüde artırabilir." ifadesi kullanıldı.

Yazıda, Mali İzleme Raporu'nda 174 ekonomiyi kapsayan yeni analizin hükümetlerin en iyi uygulamaları benimseyerek harcamalarından ortalama olarak üçte bir oranında daha fazla değer elde edebileceğini gösterdiği aktarıldı.

Kaynakların daha verimli harcanarak üretimin, gelişmekte olan ekonomilerde uzun vadede yüzde 11, gelişmiş ekonomilerde ise yüzde 4 artırabileceği kaydedilen yazıda, "Daha akıllıca harcama yapmak mali bir taktikten daha fazlası, bir büyüme stratejisidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıda, akıllı harcamanın mevcut harcamaların daha iyi tahsis edilmesi anlamına geldiği belirtilerek, çoğu ülkede büyümeyi destekleyebilecek kamu yatırımlarının son yirmi yılda toplam harcamalar içindeki payının 2 puan azaldığı kaydedildi.

Eğitim alanındaki kamu harcamalarının toplam harcamaların yalnızca yaklaşık yüzde 11'i düzeyinde kaldığı belirtilen yazıda, buna karşılık birçok ülkenin toplam harcamaların dörtte birine denk gelen yüksek kamu maaş giderleriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Yazıda, harcama reformlarının zorlu bir iş olduğu, ancak bütçe planlaması, performansa dayalı tahsisler, yolsuzlukla mücadele, şeffaflığın artırılması ve dijitalleşme gibi önlemlerle ülkelerin mevcut kaynakları daha verimli kullanarak kamu maliyesini güçlendirebileceği ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi artırabileceği ifade edildi.