Altının kilogram fiyatı arttı

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 520 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,8 yükselişle 5 milyon 738 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 529 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 782 milyon 561 bin 965,61 lira, işlem miktarı ise 1.742,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 53 milyon 450 bin 887,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: