Apara Piyasalar ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Giriş Tarihi: 4.10.2025 10:07 Son Güncelleme: 4.10.2025 10:58

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Eylül-3 Ekim haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 422'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 57 azaldı.

Perşembe gününü 64,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 60,48 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz