İngiltere’de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'nin Direktörler Enstitüsü'nün (IoD) ekonomik güven endeksi Eylül ayında -74'e gerileyerek, anketin Temmuz 2016'da başlamasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan yaklaşık 600 katılımcının yanıtlarına dayanan bu karamsar görünüm, işletmelere yönelik yaklaşan vergi artışlarına ilişkin endişelere bağlanıyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves'in önümüzdeki ayki bütçede on milyarlarca sterlinlik yeni gelir kaynağı arayacağı tahmin edilirken, şirketler bunun başlıca hedefinin kendileri olacağından endişe duyuyor.

IoD Baş Ekonomisti Anna Leach, vergi ve maliyet artışlarına ilişkin endişelerin "güveni boğduğunu, yatırımları engellediğini ve büyümeyi tehdit ettiğini" belirtti. Anket ayrıca, işletme maliyet beklentilerinin rekor seviyede olduğunu, yatırım ve istihdam planlarının ise kötüleştiğini gösterdi. Bu durum, işsizlik oranının yükseldiğini ve istihdamın yedi ay üst üste düştüğünü gösteren resmi verilerle uyumludur.