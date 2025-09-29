Apara Piyasalar Ekonomiye güven eylül ayında arttı
Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:17

Ekonomiye güven eylül ayında arttı

Ekonomiye güven eylül ayında arttı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 97,9 iken eylülde yüzde 0,1 artarak 98 oldu. Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9'a geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalarak 111 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 109,2 olurken inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,197,9
Eylül104,39595,69598
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9


Kaynak: AA

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomiye güven eylül ayında arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz