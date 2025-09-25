Ons altın yatay seyir izliyor

Yatırımcıların Fed'in faiz oranı görünümünü etkileyebilecek kritik ekonomik verileri beklemesi nedeniyle, altın fiyatları bu sabah hafif zayıflayan ABD doları desteğiyle sabit kaldı.

Spot altın, ons başına 3.738,63 dolardana işlemk görüyor. Analistler, ilk desteğin 3.700 civarında olduğunu, direncin ise 3.790 dolar civarında olduğunu ve bu seviyenin kırılması halinde 3.870-4.000 dolar aralığının kapılarını açabileceğini belirtti.

Teknik göstergeler, potansiyel bir kısa vadeli düzeltme olabileceğini işaret ediyor. 25 Temmuz'da oluşan düşüş eğilimi ve RSI sapması, 3.779 dolarlık direnç seviyesinde trendin sona erebileceğini gösteriyor. Analistler, fiyatların yükselişine devam etmeden önce önceki dalga yapısının en alt seviyesi olan 3.624-3.653 dolar aralığını tekrar test edebileceğini düşünüyor.

Tastylive'dan Ilya Spivak, "Altının yükselişi, Fed'in odağını işgücü piyasasına kaydırırken daha güçlü büyüme ve enflasyonu tolere edebileceğine dair artan beklentileri yansıtıyor" dedi.

Altın fiyatlarını destekleyen ABD doları endeksi %0,1 gerileyerek altını yurt dışı alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Bu arada, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly geçen haftaki faiz indirimini destekledi ve ileride daha fazla gevşeme sinyali verdi.

Piyasalar şu anda Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksinin Cuma günü açıklanmasına odaklanmış durumda. Endeksin aylık %0,3 ve yıllık %2,7 artış göstermesi bekleniyor. Perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları, işgücü piyasası hakkında ek ipuçları verebilir.