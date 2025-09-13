Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,33 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.265,70 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,4 düşüşle 13.889,84 puan, sanayi endeksi yüzde 3,76 azalışla 13.654,54 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,95 kayıpla 10.464,80 puan ve teknoloji endeksi yüzde 2,07 düşüşle 23.885,55 puan oldu.

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,67 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi yüzde 12,67 ile Işıklar Enerji Yapı Holding AŞ, yüzde 6,84 ile Tofaş izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 40,84 ile Destek Finans Faktoring, yüzde 20,15 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ ve yüzde 18,74 ile Sasa Polyester oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 792 milyar 984 milyon lirayla ASELSAN, 579 milyar 180 milyon lirayla Garanti BBVA ve 433 milyar 320 milyon lirayla Türk Hava Yolları olarak sıralandı.

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,85 artışla 4 bin 857,1 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,84 yükselişle 32 bin 793 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,11 artarak 41,3680 lira, avronun satış fiyatı ise yatay seyirle 48,5110 lira oldu.

Geçen hafta 55,9390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,3 kazançla 56,1070 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,3 artışla 21,9170 liradan alıcı buldu.