Japon şirketlerinin yarısı BOJ Başkanı UEDA’nın politikalarından memnun

Ueda yönetiminde BOJ, negatif faiz oranlarını sona erdirerek, riskli varlık alımlarını durdurarak ve getiri eğrisi kontrolünü kaldırarak on yıldır sürdürdüğü ultra gevşek para politikasından çıktı. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık %47'si Ueda'nın temkinli ancak net bir şekilde yön değiştirmesini övdü. Bir seramik üreticisi, "piyasada karışıklığa neden olmadan negatif faiz oranlarını ve YCC'yi sonlandırdığı" için Ueda'yı övdü.

Ancak, %27'si ılımlı görüşlere sahipken, %3'ü açıkça eleştirdi. Muhalif görüşler, hem aşırı temkinli hem de aşırı agresif faiz artışlarını endişe kaynağı olarak gösterdi.

Odak noktası BOJ'un 37 trilyon yen (251 milyar dolar) tutarındaki ETF varlıklarına kayarken, ankete katılanların %60'ı, Ueda'nın 2028'de sona erecek görev süresine bakılmaksızın bankanın bir çıkış stratejisi geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Nikkei Research tarafından 27 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Reuters için yapılan anket, Japonya'nın yabancı işgücüne olan bağımlılığının arttığını da vurguladı. Yabancı işçi sayısı şu anda 2,3 milyona ulaşmış durumda ve şirketlerin %80'i, işgücü eksikliğini gidermek, yurtdışı genişlemesini desteklemek ve uzmanlık becerileri kazanmak için bu işçileri istihdam ettiğini bildiriyor.

Siyasi baskıya rağmen, şirketlerin %75'inden fazlası, demografik düşüş ve işgücüyle ilgili iflasların artmasını temel endişe olarak göstererek, daha sıkı göçmenlik kurallarına karşı çıkıyor.