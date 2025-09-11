Apara Piyasalar Çin'den dış ticareti canlandıracak destek sözü
Giriş Tarihi: 11.09.2025 13:20

Çin Ticaret Bakanlığı, dış ticaret firmalarıyla gerçekleştirdiği toplantıda sektördeki zorlukları giderme ve dış ticareti istikrara kavuşturma sözü verdi.

Çin'den dış ticarete destek taahhüdüÇin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, işletmelerin uluslararası pazarları keşfetmelerine yardımcı olacak uygun bir dış ortam yaratılacağını belirtti.

Li Chenggang, ticaret firmalarının karşılaştığı güçlüklerin çözümü için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda Li, dış ticareti istikrarlı hale getirecek politika ve tedbirlerin hayata geçirileceğini, ayrıca firmaların uluslararası pazarlara açılması için elverişli bir dış ortam oluşturulacağını ifade etti.

