BGA: Almanya’nın ihracatı düşecek, ithalatı artacak

BGA Başkanı Dirk Jandura, grubun son anketinin dış ticaret iklim göstergesinin negatif bölgede kalmaya devam ettiğini ve birçok şirketin uluslararası satışlarının durgun veya düşüş eğiliminde olduğunu bildirdiğini söyledi.

Jandura, "Durum hala kırılgan. Dış ticaret, ancak politika yapıcılar şimdi kararlı bir şekilde harekete geçerse ekonomimizin motoru olmaya devam edecek" dedi.

BGA, 2025 yılında ithalatın %4,5 artmasını bekliyor, bu da Almanya'nın ticaret dinamiklerinde artan bir dengesizliğe işaret ediyor.

Başlıca zorluklar arasında ABD ve Çin ile tırmanan ticaret gerilimleri, daha yüksek gümrük vergileri, daha sıkı tedarik zinciri yasaları ve sıkılaştırılmış ihracat kontrolleri yer alıyor. Jandura, bazı yeni ABD gümrük vergilerinin o kadar yüksek olduğunu ve Alman ihracatçıların Amerikan pazarına girişini fiilen engellediğini belirtti.

ABD, 2024 yılında Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti ve ikili ticaret hacmi 253 milyar avroya ulaştı. Ancak, ankete katılan firmaların yaklaşık %60'ı, ABD'nin son ticaret önlemlerinden olumsuz etkilendiklerini belirtirken, %67'si artan uyum maliyetlerinin rekabet gücü üzerinde giderek artan bir yük oluşturduğunu belirtti.