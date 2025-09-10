VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 artışla 12.037,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.098,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,65 artışla 12.115,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 seviyelerinin direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.