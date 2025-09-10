Asya borsaları pozitif seyrediyor

İş gücü piyasasının Fed'in faiz indirimine gitmesine yetecek kadar soğumuş olması ve resesyona yol açabilecek kadar kötü seviyelerde olmaması küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), istihdam istatistiklerine ilişkin öncü revizyon verilerini yayımladı.

Ülkede tarım dışı istihdam, marta kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklanacak.

Analistler, iki verinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ve Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ip ucu sunacağını söyledi.

Faiz indirimlerine ilişkin iyimserliklerin Asya tarafına taşınmasıyla Asya borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun istifası sonrasında yeni başbakanın mali ve parasal konularda daha genişlemeci politikalar izleyeceği ve siyasi belirsizliklerden dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarını erteleyebileceğine yönelik öngörüler özellikle Japonya'da pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ağustos ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,4, ÜFE yüzde 2,9 azaldı.

Analistler, açıklanan verilerin ülkede deflasyon endişelerinin derinleşmesine neden olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin iç talebi desteklemek için yeni adımlar atacağına ilişkin beklentilerin de Çin borsasını desteklediğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 43.855 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselişle 3.314,53 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi 3.314,66 puanla rekor seviyeyi test etti.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 kazançla 3.819 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 26.266 puanda bulunuyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 81.010 puandan işlem görüyor.