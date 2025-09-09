YEKA GES-2025 ve RES-2025 yarışma başvurularının tarihleri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı (YEKA GES-2025) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'daki toplam 860 megavat elektrik gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10 güneş enerjisine dayalı yarışma yapılacak.

Her biri için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 avro sent, taban fiyatı ise kilovatsaat başına 3,25 avro sent olarak belirlenen yarışmalarda, taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin avro olarak ilan edildi.

Her bir yarışmaya katılabilmek için başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 15 bin avro tutarında teminat mektubu idareye sunulacak.

Serbest piyasada satış süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay, elektrik enerjisi alım süresi ise serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren 20 yıl olarak belirlendi.

Başvurular, 4 Kasım'da 10.00-12.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün Ankara'daki adresine elden teslim edilecek. Yarışmaların yeri, tarihi ve saati ise idarenin internet adresinde ilan edilecek.

YEKA RES-2025

Öte yandan, Bakanlığın Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı (YEKA RES-2025) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas, Balıkesir, Aydın-Denizli ve Kütahya'daki toplam 1150 megavat elektrik gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 6 rüzgar enerjisine dayalı yarışma yapılacak.

Her biri için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 avro sent, taban fiyatı ise kilovatsaat başına 3,50 avro sent olarak belirlenen yarışmalarda, taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin avro olarak ilan edildi.

Her bir yarışmaya katılabilmek için başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 20 bin avro tutarında teminat mektubu idareye sunulacak.

Serbest piyasada satış süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 72 ay, elektrik enerjisi alım süresi ise serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren 20 yıl olarak belirlendi.

Her bir yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekontun tutarı 75 bin lira olarak belirlendi. Birden fazla yarışma başvurusu yapılması halinde her bir yarışma için ayrı makbuz veya dekont sunulacak ve her ne surette olursa olsun şartname temini için ödenmiş tutarlar iade edilmeyecek.

Başvurular, 18 Kasım'da 10.00-12.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün Ankara'daki adresine elden teslim edilecek. Yarışmaların yeri, tarihi ve saati ise idarenin internet adresinde ilan edilecek.

Yarışmalara Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek.

Yarışmalara başvurabilmek için gerekli diğer şartlar ve istenen belgelerin yer aldığı şartname, idarenin internet adresinde yer alan "duyurular" kısmından temin edilebilecek.

Elektrik enerjisi alım süresi boyunca Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye iletim tarifesi kapsamında ödenen bedeller yarışmayı kazanana Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında ödenecek.