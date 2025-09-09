Hizmet ihracatı artarak 117,2 milyar dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, hizmet ihracatı 2023 yılında 105,5 milyar dolar iken 2024 yılında yüzde 11 artarak 117,2 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2023 yılında 49,9 milyar dolar iken 2024 yılında yüzde 12 artarak 55,8 milyar dolar oldu.

HİZMET İHRACATI İÇERİSİNDE EN BÜYÜK PAYI YÜZDE 48 İLE SEYAHAT HİZMETLERİ ALDI

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre seyahat hizmetlerinin toplam ihracat içindeki payı 2023 yılında yüzde 47,4 iken 2024 yılında yüzde 48 oldu. İkinci sırada yer alan taşımacılık hizmetlerinin 2023 yılında yüzde 36,3 olan payı 2024'te yüzde 35 oldu. Hizmet ihracatında 2024 yılında üçüncü sırada yüzde 5,9 pay ile "diğer iş hizmetleri" sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI 2024 YILINDA 40 MİLYAR 990 MİLYON DOLAR OLDU

Seyahat hizmetinden sonraki en büyük paya sahip taşımacılık hizmetlerinde 2023 yılında yapılan ihracat 38 milyar 314 milyon dolar iken 2024'te yüzde 7 artışla 40 milyar 990 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak 5 milyar 335 milyon dolar oldu.

HİZMET İTHALATINDA TAŞIMACILIK YÜZDE 38,3 PAY İLE İLK SIRADA YER ALDI

Taşımacılığın toplam hizmet ithalatı içindeki payı 2023 yılında yüzde 36,8 iken 2024 yılında yüzde 38,3 oldu. İkinci sırada yer alan 'diğer iş hizmetleri'nin payı ise 2023 yılında yüzde 16 iken 2024'te yüzde 16,4 oldu. Hizmet ithalatındaki payı 2024 yılında yüzde 13,2 olan seyahat hizmetleri sektörü, üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ (SEYAHAT HARİÇ) AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

Seyahat hizmetleri dışındaki hizmetlerde Avrupa Birliği ülkelerine 2024 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 791 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 417 milyon dolar oldu. İthalatta 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 20 milyar 507 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 5 milyar 65 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2024 yılında, Türkiye'nin seyahat hariç hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 35,8 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 42,3'ü Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

HİZMET İHRACATINDA (SEYAHAT HARİÇ) İLK SIRAYI ALMANYA, İTHALATINDA İSE İRLANDA ALDI

Seyahat hizmeti dışındaki diğer hizmetlerin toplam ihracatının 2024 yılında yüzde 30,2'si Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,3'lük payla ve 7 milyar 484 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 11,8'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 6,1'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2024 yılında yüzde 9,1'lik payla ve 4 milyar 396 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 787 milyon dolar ve yüzde 7,8'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 7,8'lik pay ve 3 milyar 758 milyon dolarla Almanya yer aldı.