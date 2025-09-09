Bakanlık açıkladı: Ağustos’ta Erzurum Havalimanı’nda 115 bini aşkın yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2025 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 114 bin 270, dış hat yolcu trafiği bin 563 oldu. Böylece ağustosta toplam 115 bin 833 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 746, dış hatlarda 21 olmak üzere toplamda 767'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 1 milyon 19 BİN 395 ton oldu.

8 AYLIK (OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ) GERÇEKLEŞMELER

8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 829.532, uçak trafiği 5.545, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7.065,864 ton olarak gerçekleşti.