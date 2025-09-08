Hazine, bono ihalesiyle 67 milyar lira borçlandı

İhalede, 9 ay (280 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,88, bileşik faiz yüzde 40,51 oldu.

Nominal teklifin 58 milyar 801,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 33 milyar 716,7 milyon lira, net satış 25 milyar 954,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 31 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 515,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 67 milyar 4,6 milyon lira borçlandı.