Çiftçilere 476,7 milyon TL destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretime güç, çiftçilere destek olduklarını vurgulayan Yumaklı, "476 milyon 737 bin 832 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 402 milyon 376 bin 507 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 40 milyon 879 bin 488 lira ve bireysel sulama sistemleri için 33 milyon 481 bin 837 lira destek verilecek.