AR-GE ve tasarım personeline vergi teşviklerinde yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler ile Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerde, daha önce kanunla düzenlenen AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücretlerinde gelir vergisi teşviki ile gelir ve damga vergisi istisnasına ilişkin ayrıntılı açıklama ve örneklerle usul ve esaslara yer verildi.

Buna göre, gelir vergisi stopajı teşviki, kamu personeli hariç, teknoloji merkezi işletmelerinde, AR-GE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da buralardan AR-GE projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve yenilik projelerinden, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan AR-GE ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettiği ücretlerinin brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmı üzerinden hesaplanacak.

Gelir vergisinden asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarı, doktoralı olanlarla desteklenecek program alanlarından birinde, en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95'i, yüksek lisanslılar ile desteklenecek program alanlarından birinde lisans derecesi bulunanlar için yüzde 90'ı ve diğerleri için yüzde 80'i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin edilecek.

HAFTALIK 45 SAATİ GEÇEN ÇALIŞMALAR TEŞVİKTEN YARARLANAMAYACAK

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde 10'unu aşamayacak. Toplam personel sayısı 15'e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacak.

Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında olacak. Haftalık 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamayacak.

AR-GE veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlarda 1,5 yılı, doktora yapanlarda 2 yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde 100'ünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanı'nca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek.

Ayrıca, AR-GE veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde bu alanlarda ders vermesi veya teknoloji geliştirme bölgelerindeki girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınacak.

Teşvik kapsamında, AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla, merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında kabul edilecek. Cumhurbaşkanı, yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre yüzde 100'e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak.

Tebliğde ayrıca AR-GE merkezlerinde tam zamanlı çalışan, sanayi alanında yürütülen ve bir kamu kurumu tarafından desteklenen tasarım faaliyetinde tam zamanlı çalışan kişilerin çeşitli ay, haftalık çalışma saati ve lisans derecesine göre değişen ödemelerine ilişkin örnekler yer aldı.

AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücretlerine uygulanan gelir vergisi teşviki ve damga vergisi istisnası, ilgili kanunla yapılan değişiklikle aylık brüt asgari ücret tutarının 40 katıyla sınırlandırılması kararlaştırılmış ve düzenleme 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmişti.