Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu İzmir’de başlıyor: Yeni iş birliği protokolü imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan, enerji alanındaki iş birliğini daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye-Azerbaycan 4'üncü Enerji Forumu, 4 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek. Forum açılışına Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Azerbaycan Devlet Başkanı'nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev iştirak edecek. Forum kapsamında iki ülke, heyetler arası görüşme de gerçekleştirecek.

6 FARKLI ÇALIŞMA GRUBU

Forum, Türkiye ve Azerbaycan'ın ilgili kamu ve özel sektörlerinin katılımıyla oluşturulmuş 6 Çalışma Grubu ile faaliyet gösterecek. 'Hidrokarbon ve petrokimya', 'yenilenebilir enerji', 'elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletim', 'regülasyon', 'enerji verimliliği' ve 'madencilik' çalışma gruplarının ortaya koyduğu çalışmalar da forumda ele alınacak. Forumda, çeşitli iş birliği faaliyetlerine zemin hazırlayan bir Forum Protokolü de imza altına alınacak. Söz konusu protokol kapsamında taraflar, enerji alanında faaliyet gösteren küresel ve bölgesel organizasyon ve kuruluşlarda iş birliğinin ve koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlayacak. (DHA)