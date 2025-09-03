Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Söz konusu baskılar yeni günde Asya tarafına da yansıdı.

Dünya genelinde gelişmiş ülkelerin tahvil piyasalarındaki satışlar dikkati çekiyor. Japonya'nın 10, 20 ve 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisindeki yükseliş göze çarparken ülkenin 20 yıllık tahvil faizi 2000 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,67'ye yükseldi. Japonya 30 yıllık tahvil faizi de tüm zamanların zirvesi olan yüzde 3,26'ya çıktı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ekonomi ve finans piyasaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Ueda, söz konusu toplantıda BoJ'un faiz artırımına yönelik duruşunda bir değişiklik olmadığını belirterek, görüşmede döviz konularının ele alındığını bildirdi. Bu gelişmelere ek olarak, Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen tören de yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin." ifadelerini kullandı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,1, bileşik PMI 52 seviyesinde gerçekleşti. Çin'de ise RatingDog hizmet sektörü PMI 53, bileşik PMI 51,9 oldu. Söz konusu endekslerin tümü önceki aya göre yükseliş gösterdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,82 düşüşle 41.961,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,38 yükselişle 3.184,42 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalışla 3.818 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 25.351 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,02 altında 80.138 puandan işlem görüyor.