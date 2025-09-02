Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 548,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 23.837 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 9.153 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 42.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 14.841 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.704 puan seviyesinde seyrediyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu yatırımcıların odağında bulunuyor. Bölgede enflasyonla mücadele devam ederken enflasyonda katedilen ilerleme ve fonlama maliyetlerini azaltmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu sene üç temel politika faizinde 100'er baz puan indirime gitmişti.

Fonlama maliyetlerindeki sıkılığın azalmasının etkisiyle dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında 50,7 puan oldu.

Bu gelişmelere ek olarak, İngiltere ve Norveç arasında Norveç donanmasına İngiliz yapımı savaş gemileri kazandırmak üzere 10 milyar sterlinlik anlaşma imzalandı.

Jeopolitik tarafta ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile üçlü veya ayrı bir ikili görüşme konusunda anlaşmaya varmadığını bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra ABD'de imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları verileri takip edilecek.