Asya borsaları karışık seyrediyor

Cuma günü ABD endekslerinde teknoloji ve yarı iletken sektöründe etkili olan düşüş yeni haftada Japonya ve Güney Kore tarafına yansıdı. Çin ve Hong Kong endeksleri ise pozitif ayrışıyor.

Japonya'da yarı iletken ve teknoloji şirketlerindeki düşüşler öne çıkıyor. Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 7,8, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 5,5, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 2,2, Tokyo Electron'un hisseleri 2,2, Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 2,1 ve fiber optik teknoloji alanında faaliyet gösteren Fujikura'nin hisseleri de yüzde 2,8 değer kaybıyla işlem görüyor.

Güney Kore tarafında da benzer bir görünüm dikkati çekti. Ekipman üreticisi Jahwa Electron'un hisseleri yüzde 7,6, yarı iletken imalatçısı SK Hynix'in hisseleri yüzde 4,9, Hanmi Semiconductor'un hisseleri yüzde 6,3 düşüşle alıcı buluyor.

Öte yandan, bölgede Çin merkezli Alibaba ve BYD'nin açıkladığı bilançolar da fiyatlamalara yansırken Alibaba yapay zeka dışındaki faaliyetlerinde gelir beklentilerini karşılayamamasına rağmen bulut bölümünde güçlü çeyreklik büyüme kaydettiğini bildirdi.

Elektrikli araç üreticisi BYD'nin ise 3 yılı aşkın süredir ilk kez çeyreklik karında düşüş açıkladığını bildirmesinin ardından şirketin hisselerinde kayıplar görüldü.

Ekonomik verilerin yanı sıra diplomasi ve siyasi gündem de yakından takip ediliyor. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi bugün de sürüyor. Zirve, çok sayıda dünya liderinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping burada yaptığı konuşmada, "ŞİÖ, uluslararası eşitliğin ve adaletin yanında olarak, uygarlıkların kapsayıcılığını ve birbirinden öğrenmesini savunarak hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı etkin bir güç haline geldi." dedi.

Zirvede Şi ile Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin görüşmesi dikkati çekti. Şi, görüşmede, iki ülkenin birbirini rakip değil, işbirliği ortağı olarak görmesi gerektiği mesajını verirken Modi de iki ülkenin sınırdaki ihtilaflı bölgelerden geri çekilmesinin ardından bir barış ve istikrar atmosferinin hakim olduğunu vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da ağustos ayı imalat sanayi PMI 49,7 ile bir önceki döneme göre gerilerken aktivitede zayıflamaya işaret etti.

Çin tarafında ağustos ayı Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentileri geride bırakarak imalat sanayi aktivitesinde güçlenmeye işaret etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 42.197,00 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 azalışla 3.142,93 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.875 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 25.627 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 80.071 puandan işlem görüyor.