Altının gramı haftaya yükselişle başladı

Altının gramı cuma günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 4 bin 561 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 597 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 510 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 940 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 3 bin 478 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşımasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlü kalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

ONS ALTINDAKİ YÜKSELİŞ 5. İŞLEM GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı iyimserliklerden destek bulan altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,9 artışla 3 bin 448 dolardan tamamladı. Son 5 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,9 değer kazancıyla 3 bin 478 dolardan satılıyor.

Dolar endeksi ise cuma günü yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde haftayı tamamladı. Şu sıralarda dolar endeksi düşüşünü 5. işlem gününe taşırken, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 97,6'da bulunuyor.

Analistler ons altındaki fiyatlamalarda dolar endeksinde devam eden düşüşün de etkili olduğunu belirterek, dolar endeksindeki zayıflamanın altının alternatif maliyetini yükselttiğini kaydetti.

Öte yandan, gümüşün ons fiyatı da haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,54 dolara ulaşarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gümüşün ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,14 artışla 40,60 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.