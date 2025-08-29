Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre 2BZ BES Çubuk Biyogaz Santrali (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Sığırlıhacı Mahallesi sınırlarında bulunan 156 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Aliağa RES (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla İzmir'de bulunan bazı taşınmazlar da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Süloğlu RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Edirne'de bulunan bazı taşınmazlar Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kurulacak doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan 492 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 154/33 kilovolt Zeytindalı Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergahı Projesi kapsamında saha ve güzergaha isabet eden bazı taşınmazlar Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılacak.