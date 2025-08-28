Bakan Kacır: Otonom ve elektrikli araç altyapıları Türkiye’ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katıldı. Bakan Kacır, yarışmaya katılan öğrencilerin araçlarını inceleyerek, öğrencilerden bilgiler aldı.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ YOLCULUĞUNA DAHİL OLDULAR'

Programda konuşan Bakan Kacır, binlerce öğrencinin katıldığı elektrikli ve hidrojenli araç yarışlarıyla mobilite teknolojilerinin geleceğine TEKNOFEST kuşağını hazırladıklarını belirterek, "Önceki yıllarda bu yarışmalara katılan gençlerimiz şimdi Türkiye'nin önemli kurumlarında, önemli teknoloji müesseselerinde Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna dahil oldular. Kimisi kendi teknoloji girişimleriyle, kendi startup'larıyla teknoparklarımızda yerlerini aldılar. İnanıyorum ki bu yıl yarışlara katılan üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz de yine gelecekte, bu yolculukta çok güçlü şekilde yerlerini alacaklar. Biz teknolojinin tüm alanlarında sadece savunma sanayinde değil, sivil teknolojilerde de yerli ve milli projelerin hayati kıymetli olduğuna inanıyor ve bütün bu çalışmaları bu anlayışla yürütüyoruz. Enerji teknolojilerinden çevre teknolojilerine, ulaştırma teknolojilerinden sağlık, gıda teknolojilerine, biyoteknolojiye tüm alanlarda yerli ve milli çözümlerin hızla gelişmesi için adeta bir seferberlik ruhuyla hareket ediyor ve TEKNOFEST kuşağını Milli Teknoloji hamlesi yolculuğunun öncüsü addediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE SINIF ATLADI'

Sosyal medyadan dijital teknolojilere, bilişime tüm alanlarda Türkiye'nin kabuklarını ve zincirlerini kırdığını vurgulayan Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Türkiye 22 yıl önce yılda 1,2 milyar Ar-Ge harcamasının yapıldığı bir ülkeydi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 16 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapıldı. Türkiye'de 2002'de 2 teknoparkta 56 firma vardı. Şimdi Türkiye'de 110 teknoparkta 11 bin 500'den fazla firmamız var. Türkiye'nin Ar-Ge insan kaynağı, 29 binlerden 292 bine çıktı. Bu, bu etkinlikler sayesinde, bu proje çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Artık mühendislerimiz, mühendislik eğitimi alırken yabancı şirketlerde çalışma, oralarda bakım hizmetlerinde rol oynama gibi bir kariyer hedefiyle eğitim almıyorlar. Bizim mühendislerimiz dünyanın en ileri teknoloji projelerinde KAAN'da, Kızılelma'da, Hürkuş'ta, Hürjet'te, Atak'ta, Gökbey'de, insansız hava araçlarında, Togg'da, milli denizaltı projelerinde, MİLGEM projelerinde, milli uydu projelerinde rol oynamak, öncü olmak üzere bu eğitimlere katılıyorlar, mühendislik eğitimlerini tamamlıyorlar. Dolayısıyla Türkiye aslında sınıf atladı. Türkiye'de büyük bir vizyon devrimi, özgüven devrimi inşa edildi. Bunun sahibi de TEKNOFEST kuşağı, Türk gençliği. Bu anlamda bütün bu çalışmaların en önemli çıktısı aslında beşeri sermayemize, insan kıymetimize sunduğu zenginlik. Biz de tüm bu çalışmalarda yer alırken, açık konuşmak gerekirse en önemli hedefimizin bu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'İNOVASYONUN HIZ KAYBETMEMESİ LAZIM'

Türkiye'nin yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ile haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldiğini ifade eden Bakan Kacır, "O uydunun geliştirme süreçlerinde hiçbir testi yurt dışında yapmak zorunda değildik. Türkiye'de kurduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz araştırma-geliştirme, test altyapıları bütün aşamaların Türkiye'de icra edilmesini mümkün kılmaktaydı. Aslında kurduğumuz bütün altyapılar inovasyonu hızlandıran birer kaldıraç. Bu anlayışla bir yandan insan kaynağını geliştirirken, bir yandan altyapıları inşa ediyoruz. Biyoteknolojide önemli altyapılar kurduk, savunma sanayinde, rüzgar tünellerinde çok önemli altyapıları ülkemize kazandırıyoruz, kazandırdık. Önümüzdeki dönemde mobilite teknolojilerine ilişkin yeni altyapıları da yine Türkiye'ye kazandıracağız. Özellikle otonom araç teknolojilerine ilişkin önemli test imkanlarını, elektrikli teknolojilere ilişkin önemli altyapıları Türkiye'ye kazandıracağız. Çünkü yenilik yarışında inovasyonun hız kaybetmemesi lazım. İnovasyon çalışmalarında da bu altyapıların mutlaka kurulması lazım" dedi.

'İSPANYA'DAKİ SÜPER BİLGİSAYARA ORTAĞIZ'

Yapay zeka alanında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kacır, "Yapay zekada bir yandan insan kaynağını güçlendirirken, bir yandan da yapay zeka veri merkezlerine, yapay zeka çiplerine çok önemli yatırımlar yapıyoruz. TÜBİTAK bünyesinde ULAKBİM çatısı altında Türkiye'ye süper bilgisayarlar kazandırıyor, onları inovasyon ekosistemimize açıyoruz. Küresel projelere, Avrupa Birliği projelerine dahil oluyoruz. Dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından MareNostrum5'in İspanya'da kurulu bir süper bilgisayarına Türkiye olarak ortağıyız. Türkiye'deki yapay zeka geliştiricilerine o altyapıyı kullanma imkanı sunuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yetişen bir mühendis, bir Ar-Ge, inovasyon lideri biliyor ki bu ülkede en ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapma imkanına sahiptir. Bunun için yeterli altyapı, yeterli imkan ve işte muhteşem bir insan kaynağı ile birlikte çalışma fırsatı vardır" diye konuştu.