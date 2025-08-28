Bakan Bolat: İhracatla büyüyen Türkiye anlayışımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığınca, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında, programa, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen fuardan geldiğini söyledi.

8 Aralık devriminden sonra yeni Suriye'nin, istikrar ve ekonomisini toparlama yolunda önemli mesafeler katetmeye çalıştığını gözlemlediklerini ifade eden Bolat, Türkiye Cumhuriyeti olarak o fuarda bin metrekarelik fuar alanıyla en güçlü temsili yapan ülke olarak açılışta hazır bulunduklarını bildirdi.

Erzurum'da fuarın gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Bolat, bakanlık olarak kadın kooperatiflerini her zaman desteklediklerini belirterek, "Burada sloganımız 'Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar.' Ortak akıl, ortak emek ve birlikte çalışmanın, nasıl başarılı icraatlar, üretimler ortaya koyabileceğini ve fiyatları nasıl aşağı çekebileceğini en güzel örneklerini kooperatiflerimiz oluşturmakta. Bu noktada ülkemizde tam 50 bin kooperatifimiz bulunuyor." diye konuştu.

Bakan Bolat, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak Kooperatif Yılı Komitesi tarafından ocak ayından itibaren yapılan çalışmaları anlattı.

"KOOPERATİFLER GÜÇLENDİKÇE YEREL ÜRETİM DE GÜÇLENECEK"

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2025-2029 Programı'nın hazırlandığını işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir program ve inşallah burada müjdeyi vermek istiyorum. Bütün kooperatifçilerimizi 19 Eylül Cuma günü öğleden sonra İstanbul'da saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın başkanlık edeceği ve Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı'nı açıklayacağı programa sizleri davet ediyoruz. O program Türkiye'mizin kooperatifçilik tarihinde inşallah bu eylem planıyla beraber bir dönüm noktası olacak. Kooperatifler güçlendikçe yerel üretim de güçlenecek. Ticaret Bakanlığı olarak 2020 yılında bir uygulama başlattık. Kooperatiflerin desteklenmesi programı çerçevesinde 772 kooperatifimizin sunduğu, 826 projeye toplam 2020'den bu yana 110,5 milyon lira tutarında hibe desteği sağladı. Yani enflasyona indirgendiğinde bu rakam 1 milyar liraya yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Projeler gönderildi eylül ayında yeni destek alacak kooperatifler ve projeleri de karara bağlanacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Bolat, özellikle kadın kooperatiflerine makine ekipman, demirbaş alım desteklerinde 400 bin lira olan hibe rakamlarının 1 milyona, sergiler ve fuar katılımları için verilen 60 bin liralık desteğin 150 bin liraya, yılda iki personele kadar toplam 532 bin lira istihdam desteği sağlandığını aktardı.

Tarım satış kooperatiflerinin tarımsal üretimde çiftçilere büyük katkı sağladıklarını ifade eden Bolat, "Biz, tarım satış birliklerimizin de sorunlarıyla alakalı zaman zaman onlarla koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Finansmana erişim konusu başta olmak üzere yetkililerle karşı karşıya oldukları güçlükler noktasında çözüm bulmaları gayret ediyoruz." dedi.

"BU YIL 7 AYDA 58 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPAN KOOPERATİFLERİMİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Kooperatiflerin yerel üretimi uluslararası pazara taşımaya başladığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu yıl 7 ayda 58 milyon dolar ihracat yapan kooperatiflerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yerelden küresel üretim gücü ve ihracatla büyüyen Türkiye anlayışımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Toplumumuzun her kesimine üretim, istihdam, refah gücü artışı noktasında değerli Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 22 yıl boyunca dur durak demeden, hükümetlerimiz, belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve Cumhur İttifakımız çalışmaya devam edeceğiz. Bunların şahitleri sizlersiniz. Sahada sizler varsınız ve gerek büyük salgın, gerek kuzeyimizdeki savaş, güneyimizdeki savaş, gerek deprem felaketlerinin büyük yıkımı, yaşadığımız acı can kayıpları, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden hep birlikte dayanışma içinde geliyoruz. Bunun için güçlü liderlik, iyi yönetim, çok çalışmak. Reformlar ve her alanda kaydettiğimiz aşamalarla Türkiye'mizi sürekli olarak büyüte büyüte geliştiriyoruz ve halkımıza hizmet vermeye, refah gücünü arttırmaya gayret ediyoruz."

Konuşmanın ardından Bakan Bolat, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı"na destek veren finans kuruluşu yetkililerine ve Türkiye'nin yanı sıra KKTC'de faaliyet gösteren birçok kooperatif temsilcisine plaket verdi.

Plaket takdiminden sonra Bolat ve protokol tarafından "6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın" açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Bolat, fuar alanında Filistin konulu "Zafer Bizimdir" ve "Kooperatifçiliğin Alfabesi" afiş ve tasarım sergisini inceledi, kurulan stantları gezerek ilgililerinden bilgi aldı.