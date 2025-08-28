Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 485 bin lira, en yüksek 4 milyon 494 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 492 bin 900 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 466 bin 12,50 liradan tamamladı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 936 milyon 773 bin 986,41 lira, işlem miktarı ise 654,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 57 milyon 997 bin 77,85 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NM Global Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: