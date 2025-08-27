Rusya’da hükümet ekonomide büyüme bekliyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında düzenlenen hükümet toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin eylül ortasında bütçe değerlendirmesine başlayacağını belirten Siluanov, bütçede önceliğin, Putin'in belirlediği ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli mali kaynakların sağlanmasına verileceğini söyledi.

Siluanov, Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikasına ilişkin, "Rusya Merkez Bankası ile gelecek 3 yıla ilişkin mali politikanın yanı sıra para politikası konusunda da yakın temas halindeyiz. Dengeli bir bütçenin, para politikasının gevşemesine destek olacağı kanaatindeyiz. Sıkı para politikasına rağmen Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 1,5 büyümesini bekliyoruz." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, enflasyondaki artış nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Banka, politika faizini önce yüzde 20'ye, son olarak da 25 Temmuz'da yaptığı toplantıda 200 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirmişti.

Rus yetkililer, savaşla birlikte özellikle savunma sanayisinde hızla artan üretim nedeniyle geçen yıl yüzde 4,3 büyüyen ekonominin fazla ısındığını ve 2025'te soğuma sürecinin başlayacağını ifade etmişti.