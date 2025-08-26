VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 yükselişle 12.773,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,23 düşüşle 12.744,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,34 azalışla 12.730,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.800 ve 12.900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.