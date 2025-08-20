Piyasalar FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı

Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etki derecesine ilişkin belirsizlikler sürerken, piyasaların odağının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen barış sürecine ilişkin iyimserliklerden perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ile cuma günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmaya kaydığı görüldü.

Yatırımcıların temkinli hareket etme isteği ve kar alma güdülerinin devreye girmesiyle ABD'de endeksler dün teknoloji öncülüğünde gerilerken, ABD endekslerindeki satıcılı seyir yeni işlem gününde Asya tarafına taşındı.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının tahmin edildiğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 84'e gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, söz konusu tutanaklarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde mesajlar verilmeye devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün, Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri hakkında soruları cevapladı.

ABD'nin Ukrayna'da asker bulundurup bulundurmayacağı sorusuna Leavitt, güvenlik garantileri konusunda Başkan Trump'ın, Ukrayna'da asker bulundurmayacaklarını kesin olarak belirttiğini hatırlatarak "Ancak koordinasyona kesinlikle yardımcı olabilir ve belki de Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlayabiliriz." dedi.

ALTININ ONS FİYATI 4 İŞLEM GÜNÜNDE DE DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,31'e inerken, yeni günde yatay seyrediyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,2 artışla 98,4 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise Fed'in beklendiği ölçüde faiz indirimine gitmeyebileceği endişeleri ve jeopolitik risklerin azalmasının etkileriyle dün yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 315 dolara inerek değer kaybını 4. işlem gününe taşıdı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,1 artışla 3 bin 318 dolardan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 65,5 dolarda işlem görüyor.

ABD'DE PERAKENDE DEVLERİNİN BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

ABD'nin büyük perakende şirketlerinin bilançoları da takip edilirken, bu şirketlerden inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'nun gelir ve karı ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin biraz altında kalsa da şirket bu yıl geneline ilişkin satış tahminlerini korudu. Açıklanan bilançonun ardından Home Depot'nun hisseleri yüzde 3,2 değer kazandı.

ABD'nin diğer büyük perakende şirketleri Lowe's ve Target bugün, Walmart'ın ise yarın açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcılar tarafından bekleniyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 düşerken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne negatif seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde'ın Cenevre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi'nde yapacağı konuşma ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla atılan adımlar bölge piyasalarında etkili olurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin haber akışı da yakında izleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna konusunda AB Konseyini toplamasının ardından Ukrayna'yı desteklemeye devam ve ABD ile barış çabalarını ilerletme mesajı verdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Store ve AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek ve Ukrayna ile tüm Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.

Görüşmede Avrupa Konseyi toplantısının sonuçlarını ve sonraki ortak adımları ele aldıklarını belirten Zelenskiy, AB'nin birliği ve kararlı desteğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Zelenskiy, AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 19. yaptırım paketine işaret ederek, "Rusya gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır." vurgusunda bulundu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,89 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,45 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

JAPONYA'NIN İHRACATI ŞUBAT 2021'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞÜNÜ KAYDETTİ

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de endekslerindeki teknoloji öncülüğündeki geri çekilme bölgeye taşındı. Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3, 5 yıllık LPR'yi ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Bölgedeki verilere göre, Japonya'nın ihracatı temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde azalarak Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Ülkenin ithalatı ise yüzde 7,5 ile tahminlerin altında gerileme kaydetti. Ülkede dış ticaret bu dönemde 117,5 milyar yen (yaklaşık 796,3 milyon dolar) açık verdi.

Ülkede haziran ayında çekirdek makine siparişleri önceki aya göre yüzde 3 artarken, yıllık bazda da yüzde 7,6 yükselerek beklentileri aştı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, 5 yıl aranın ardından iki ülke arasındaki direkt uçuşların ve sınır ticaretinin yeniden açılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 düştü.

BIST 100 ENDEKSİ DÜN ALICILI SEYRETTİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyrederek 12.250,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 40,8920'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9110'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.850 ve 10.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

09.00 Almanya, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.10 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları