TÜİK işsizlik oranını açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık artışla yüzde 8,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,6 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artışla yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik istihdam verilerinde revizyona da gitti.

Buna göre çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022 2023 2024 2025 1. Çeyrek 11 9,9 8,9 8,3 2. Çeyrek 10,6 9,6 8,7 8,6 3. Çeyrek 10 9,2 8,7 4. Çeyrek 10,3 8,8 8,6

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2025'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 41 bin azalarak, 32 milyon 435 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla, yüzde 48,9 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken, kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 65 bin artarak, 35 milyon 469 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,5 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 95 bin kişi, sanayi sektöründe 156 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 174 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 20,3'ü sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 58,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak, 42,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artışla yüzde 32 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Nisan-Haziran 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: