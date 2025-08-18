Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Perşembe günü ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yatırımcıların odağında bulunurken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin Bankanın faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar ve piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Son dönemde Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cuma günü Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini ifade etti.

Geçen hafta açıklanan başta üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile para politikasını gevşetme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam etti.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik başta ABD'nin attığı adımlar olmak üzere uluslararası gündem yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Cuma günü ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde görüştü. Ortak basın toplantısında Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Putin ise Trump ile vardıkları anlayışın hedefe ulaşma ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umduğunu söyledi.

ZELENSKİY, TRUMP İLE GÖRÜŞMEK İÇİN WASHİNGTON'DA

Trump bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra bazı Avrupalı devlet başkanlarının katılması bekleniyor.

Analistler, toplantıdan alınacak kararların Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nihai barışın sağlanması için önemli olabileceğini belirterek, jeopolitik risklerin azalmasının piyasalardaki risk iştahını artırabileceğini kaydetti.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR POZİTİF SEYREDİYOR

New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 azalırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri cuma günü Trump yönetiminin, hükümetin şirkette hissedar olması için görüşmeler yürüttüğüne dair haberler sonrası yükselişini sürdürdü ve yüzde 2,9 değer kazandı.

Sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri Berkshire Hathaway'in şirkette büyük miktarda hisse alımı yaptığını açıklamasının ardından yüzde 12'ye yakın yükseldi.

Yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials'ın hisseleri ise mevcut çeyreğe ilişkin beklentilerinin zayıf gelmesinin ardından yüzde 14,1 değer kaybetti.

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 3 baz puan yükselerek yüzde 4,32 seviyesinden kapanırken, yeni haftaya yüzde 4,31'den başladı.

Dolar endeksi cuma günü yüzde 0,3 düşüşle 97,9 seviyesinden kapanırken, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Altının ons fiyatında Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. Altının ons fiyatı cuma bir önceki kapanışının hemen altında 3 bin 335 dolardan kapanırken, yeni haftada yüzde 0,6 artışla 3 bin 354 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 65,5 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR ALICILI SEYREDİYOR

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Washington'da gerçekleşecek ve Avrupalı liderlerin de katılacağı Zelenskiy-Trump görüşmesi öncesinde endeks vadeli kontratlar alıcılı seyrediyor.

Dün, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Brüksel'de yaptıkları ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceğini belirten Leyen, "Bunlar Ukrayna'nın ve yalnızca Ukrayna'nın vereceği kararlar. Bu kararlar Ukrayna masada olmadan alınamaz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel barış kapsamında Avrupa ve Kiev için güvenlik garantilerinin olması gerektiğini belirten von der Leyen, Ukrayna ordusuna herhangi bir kısıtlama getirilmemesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Analistler, bugün Washington'da gerçekleşecek görüşmelerden gelecek haber akışının ve liderlerin yapacağı açıklamaların Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, özellikle savunma sanayi hisselerinde oynaklığın artabileceğini söyledi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,07 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ YÜKSELİYOR

Asya borsalarında Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Fed'in faiz indirim sürecine tekrar başlayacağına yönelik iyimserlikler bölge endekslerinde risk iştahının güçlü kalmasını sağlıyor.

Jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi de bölge endekslerinde etkili oluyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de rekor tazeledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti.

BIST 100 ENDEKSİ ALIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 12.238,00 puanda işlem gördü.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 azalışla 40,8000'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 40,8950'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi