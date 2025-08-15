Brent petrolün varili 66,19 dolardan işlem görüyor

Dün 66,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,46 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 66,19 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,81 dolardan işlem gördü.

Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Alaska'da yapılacak görüşmesine odaklandı.

Dün verdiği röportajda, görüşmeden umutlu olduğunu ancak olumsuz bir sonuca da hazırlıklı olduğunu belirten Trump, "Ben daha çok acil bir barış anlaşmasıyla yani hızlı bir şekilde barışın sağlanmasıyla ilgileniyorum. Yarınki (bugünkü) görüşmede neler olacağına bağlı olarak, (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'yi arayacağım ve onu görüşme yapacağımız yere davet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçları" olacağını söylemişti.

Uzmanlar, ateşkes yönünde ilerleme sağlanmasının arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarında düşüş baskısı oluşturabileceğini, ancak anlaşmazlık durumunda fiyatların destek bulmayı sürdürebileceğini belirtiyor.

Bu belirsizlik ortamında piyasalar temkinli bekleyişini sürdürürken, jeopolitik riskler güçlü şekilde varlığını koruyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artması, tarifelerin enflasyonist etkilerine dair endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ÜFE, aylık bazda Haziran 2022'den ve yıllık bazda şubattan bu yana en yüksek artışını kaydetti

Salı günü açıklanan ve ılımlı sonuçlar veren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler güçlenmişti. Ancak dünkü ÜFE verisinin ardından bu beklentiler kısmen zayıfladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi yüzde 93 ile gücünü korusa da, 25 baz puanlık indirim kesin olmaktan çıkarken, 50 baz puanlık indirim ihtimali azaldı.

Brent petrolde teknik olarak 72,26 doların direnç, 63,86 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.