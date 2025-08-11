Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 99,90 puan ve yüzde 0,91 artışla 11.072,53 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 53,02 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,89 ile spor, tek düşen yüzde 0,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalmasıyla haftaya pozitif seyirle başlarken BIST 100 endeksi de genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 9,16 artış gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündemimin sakin olduğunu belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.