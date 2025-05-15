Yabancılar 102 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Mayıs haftasında net 102 milyon dolarlık hisse senedi ve 933,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 7,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Mayıs itibarıyla 27 milyar 809,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Mayıs haftasında 28 milyar 375,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 9 milyar 124 milyon dolardan 10 milyar 109,6 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 338,6 milyon dolardan 329,8 milyon dolara indi.