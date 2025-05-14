Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,61 puan ve yüzde 0,2 azalışla 9.680,56 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 46,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,66 ile inşaat oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.