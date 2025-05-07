EIA, petrol fiyat tahminlerini düşürdü

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) yayınladığı raporda, tarifelerin getirdiği belirsizliğe ve OPEC+'dan üretim artışı beklentilerine işaret ederek petrol fiyat tahminlerini düşürdü.

Batı Teksas petrolü için 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2 dolardan fazla düşürerek 61,81 dolara indirdi.

Brent petrolü için ortalamda fiyat tahminini de 67,87 dolardan 65,85 dolara düşürdü.

EIA, ABD'nin 2025 petrol üretimi için tahminini de günlük 13,51 milyon metreküpten 13,42 milyon metreküpe çekti.