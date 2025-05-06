S&P 500’de toparlanma yerini satışlara bıraktı

Wall Street'te yaşanan son 20 yılın en uzun süreli toparlanması, dün gelen satışlar ile sona erdi. Dow Jones Market Data'ya göre, S&P 10'ncu günde de yükselmiş olsaydı, bu 1995'ten bu yana en uzun yükseliş serisi olacaktı.

Geçtiğimiz 9 günü artıda kapatmayı başarmış olan S&P 500 günü yüzde 0,64 kayıpla 5650,38 puandan tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq Bileşik yüzde 0,74 düşüş gösterdi.

Trump'ın denizaşırı ülkelerde üretilen filmlere %100 gümrük vergisi uygulanması yönündekis çağırısı Netflix hisselerinin %1,9 ve Paramount Global hisselerinin %1,6 düşmesiyle eğlence şirketi hisseleri üzerinde baskı yarattı.

Bu arada Berkshire Hathaway hisseleri, Warren Buffett'ın yıl sonunda CEO'luk görevinden ayrılmayı planladığını söylemesinin ardından %5,1 düştü.