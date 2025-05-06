Petrol fiyatları keskin düşüşün ardından toparlandı

Petrol fiyatları, OPEC+'nın üretim artışlarını hızlandırma kararıyla önceki seansta yaşanan düşüşün ardından teknik toparlanma ve dip alımlarla %1,5'in üzerinde yükseldi, ancak piyasa fazlası görünümüne ilişkin endişeler devam etti.

Brent ham petrolü 1 dolar artışla 61,23 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas ham petrolü 89 sent artışla varil başına 58,02 dolara yükseldi.

Her iki gösterge de, OPEC+'nın hafta sonu petrol üretim artışlarını üst üste ikinci ay daha da hızlandırma kararının etkisiyle Pazartesi günü Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

IG'de piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong, "Bugün petrol fiyatlarındaki hafif toparlanma temelden ziyade teknik görünüyor. OPEC+ üretim stratejisinde önemli bir değişiklik, ABD'nin gümrük tarifesi riskleri nedeniyle belirsiz talep ve fiyat tahminlerindeki düşüşler gibi süregelen olumsuzluklar, genel fiyat hareketi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor" dedi.

Üretimin tüketimi aşacağı beklentileriyle hareket eden petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi şoklarının küresel ekonomide yavaşlama bahislerini artırdığı Nisan ayından bu yana üst üste altı seansta %10'un üzerinde değer kaybetti ve %20'nin üzerinde düşüş gösterdi.

Çinli piyasa katılımcılarının 1 Mayıs'tan bu yana beş günlük resmi tatilin ardından geri dönmesi de fiyatları destekledi.

Phillip Nova'da kıdemli piyasa analisti olan Priyanka Sachdeva, "Çin de bugün yeniden açıldı ve en büyük ithalatçı olarak alıcılar muhtemelen mevcut düşük seviyelerden petrol temin etmek için atlayacaklardı" dedi.